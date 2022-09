Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile Italiei și Organizația Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) au donat Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova opt automobile și un lot de echipamente, care vor fi folosite de angajații Biroului Migrație și Azil in gestionarea fluxului de refugiați din Ucraina.

- Peste o suta de femei din Ucraina au nascut in Republica Moldova de la inceputul razboiului. Iar aproape 6 mii de copii se afla la evidența școlara in țara noastra. Datele au fost oferite astazi de autoritațile moldovenești la șase luni de razboi in statul vecin, informeaza Noi.md cu referire la newsmaker.md.…

- In ultimele șase luni, țara noastra a fost tranzitata de peste 580 000 de oameni din Ucraina din totalul celor peste 6,7 milioane care și-au parasit locuințele pentru a se salva de razboi. Peste 89 de mii de refugiați din Ucraina se afla in prezent pe teritoriul Republicii Moldova. Informațiile au fost…

- Contrabanda cu tigari din Republica Moldova spre Romania ar fi crescut de aproape 4 ori in primavara acestui an. Asta arata datele unui studiu realizat de o companie de cercetare de peste Prut. Autorii spun ca fenomenul ar putea avea legatura cu razboiul din Ucraina si redirectionarea fluxurilor de…

- Agenția ONU pentru refugiați (UNHCR) in Republica Moldova a venit cu date și precizari referitor la gestionarea crizei refugiaților ucraineni sosiți in țara noastra de la inceputul razboiului. Atfel, potrivit misiunii, de pe 24 februarie, frontiera Moldovei cu Ucraina a fost traversata de peste 500.000…

- Ministerul Afacerilor Externe a precizat ca „declaratiile lui Dmitri Medvedev, subsecvente deciziei istorice a Consiliului European din 23-24 iunie privind acordarea statutului de stat candidat la aderarea la UE pentru Republica Moldova si Ucraina, fac parte din retorica falsa, cu care ne-am obisnuit…

- Kremlinul catalogheaza vineri drept o ”afacere interna a Europei” decizia Celor 27 de a acorda Ucrainei si Republicii Moldova statutul de state candidate la aderarea la Uniunea Europeana (UE), in toiul razboiului rus pe teritoriului vecinului sau ucrainean, relateaza AFP.

- UE a oferit Republicii Moldova o șansa sa iasa din mocirla in care sta de zeci de ani de zile dupa independența, insa UE iți arata doar calea, iți da cadrul legislativ și principiile de baza, insa nu iți da mura in gura și mai mult ca atat nu iți va arata cu degetul care interese naționale trebuie protejate,…