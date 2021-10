Stiri pe aceeasi tema

- Centrul-stanga este dat castigator in marile orase italiene Milano, Napoli si Torino in urma alegerilor locale desfasurate duminica si luni in 1.192 de municipalitati din Peninsula, conform proiectiilor prezentate in media, transmite marti dpa.

- Polițiștii italieni au efectuat mai multe percheziții impotriva unor persoane care se opun campaniilor de vaccinare anti-COVID și care sunt suspectați ca ar putea planifica proteste publice violente. Au fost percheziționate mai multe proprietați din mai multe localitați din țara. Polițiștii au percheziționat…

- O cladire de locuinte cu 20 de etaje a fost devastata duminica de un incendiu urias la Milano (nordul Italiei), au anuntat serviciile de salvare fara a raporta victime, noteaza AFP și Agerpres. Turnul rezidential situat la periferia sudica a capitalei lombarde a luat foc la etajele superioare în…

- Maria Licciardi, in varsta de 70 de ai, considerata o adevarata „nasa” a organizatiei mafiote Camorra din Napoli, a fost arestata de autoritatile italiene pe aeroportul din Ciampino din Roma in timp ce se pregatea sa se imbarce intr-o cursa spre Spania, transmite The Guardian . Luciana Lamorgese, ministrul…

- Demonstratii au avut loc sambata in mai multe orase din Italia impotriva introducerii certificatului verde de vaccinare pentru a participa la evenimente in interior si pentru profesori, informeaza AFP, arata Agerpres. Aproximativ 1.000 de persoane s-au adunat in Piazza del Popolo, in centrul…

- FIFA a informat Asociația Argentiniana de Fotbal ca Argentina și Italia va juca pentru Cupa lui Diego Maradona, turneul va avea loc la Napoli in decembrie sau ianuarie. Celebrul argentinian și-a petrecut cea mai mare parte a carierei sale in Italia. In prezent, echipa naționala a Italiei este campioana…

- Italia a devenit, duminica noapte, regina europeana la fotbal, dupa ce a caștigat finala cu Anglia, la loviturile de departajare. Titlul european i-a facut pe italieni sa sarbatoreasca pe strazi. Cum au aratat orașele italiene, vedeți in imaginile de mai jos: Cu tricolorul arborat in balcoane, purtat…