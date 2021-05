Stiri pe aceeasi tema

- STUDIU. Anticorpii raman in organism timp de 8 luni dupa infectarea cu noul coronavirus. Anticorpii neutralizanti impotriva SARS-CoV-2 persista in organismul pacientilor care au trecut prin boala cel putin 8 luni de la infectie in majoritatea cazurilor, asigura un studiu realizat de spitalul milanez…

- Silvio Berlusconi a fost internat marti in spitalul „San Raffaele” din Milano, in vederea continuarii terapiei pentru depasirea efectelor COVID-19, conform agentiei ANSA, citata de Mediafax și digi24.ro.Berlusconi a avut coronavirus in toamna anului trecut.

- Silvio Berlusconi, in varsta de 84 de ani, a fost internat in noaptea de uni spre marti la Spitalul San Raffaele din Milano (nord), au declarat AFP surse din cadrul Partidului acestuia Forza Italia, care confirma astfel informatii de presa. El a fost externat din acelasi spital la 1 mai, dupa ce a fost…

- Un medic siberian care l-a tratat anul trecut pe opozantul Kremlinului Aleksei Navalnii a reaparut luni dupa ce a fost dat disparut in timpul unei partide de vanatoare, relateaza Reuters, preluand agentii de presa ruse care citeaza guvernul regional. Dupa semnalarea disparitiei lui Aleksandr Murahovski,…

- Fostul premier italian si presedinte al AC Milan, Silvio Berlusconi, a fost externat din spitalul in care se afla de 24 de zile, la Milano, informeaza presa italiana. Berlusconi a fost internat in data de 6 aprilie in spitalul San Raffaele, iar atunci s-a anuntat ca spitalizarea s-a facut…

- Ex prim-ministrul italian Silvio Berlusconi a fost externat din spitalul San Raffaele din Milano. Acesta se afla nternat pentru un control de rutina, scrie Reuters. Partidul sau, Forza Italia, a anuntat ca...

- Fostul prim-ministru italian Silvio Berlusconi a fost externat miercuri din spitalul San Raffaele din Milano, unde fusese admis luni pentru un control de rutina, a afirmat o sursa din cadrul partidului sau Forza Italia, transmite joi Reuters. Intr-un comunicat emis anterior miercuri, Forza Italia anunta…