Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Brașov, senatorul Marius Dunca, susține ca anunțul președintelui Iohannis legat de prelungirea starii de alerta e o incercare de a masca incompetența guvernului liberal care nu a reușit nici pana acum sa prezinte masuri concrete de relansare economica și de susținere a firmelor romanești,…

- Se vor deschide centrele comerciale si salile de sport, gradinitele si piscinele exterioare. In conditiile in care Romania are in continuare in medie aproape 200 de noi cazuri de imbolnavire in fiecare zi, unele restrictii raman. Klaus Iohannis: „Faptul ca avand in vedere ca n-avem o scadere semnificativa…

- Spania, una dintre cele mai afectate țari din Europa de pandemie, inregistreaza un bilanț optimist in ultimele 24 de ore. Ministrul spaniol al Sanatații a anunțat zero decese, dar și noua scadere a numarului de cazuri confirmate, relateaza Reuters. In total, in ultimele 24 de ore, Spania a inregistrat…

- ALDE a transmis joi ca trebuie sa se stie adevarul despre ''operatiunile de trimitere a romanilor" la munca in strainatate si asteapta ca o parte dintre raspunsuri sa fie aflate in cadrul comisiei parlamentare de ancheta pe aceasta tema. "Mai intai a fost sunat presedintele Iohannis de Angela…

- Medicii din Franta si nordul Italiei, unele dintre zonele cele mai afectate de noul coronavirus, raporteaza cresteri ale numarului de cazuri de sindrom inflamator rar la copii mici. Raportarile sunt similare cu cazuri inregistrate in Statele Unite, Marea Britanie si Spania, potrivit unui articol publicat…

- Spania a anunțat noi masuri pentru controlul epidemiei, una dintre acestea fiind impunerea unei carantine de doua saptamani pentru persoanele care vin de peste hotare, noteaza Agerpres.Persoanele care sosesc din strainatate in Spania, incepand de vineri pana la finalul starii de urgenta, vor fi plasate…

- Cazurile de coronavirus au explodat in Rusia. Țara a anuntat luni un nou varf al contaminarilor cu noul coronavirus, 11.656 de cazuri, pe care autoritatile il atribuie unui program masiv de testare, relateaza Reuters, citata de news.ro . Prin noul bilanț, Rusia, care a inregistrat oficial 221.344 de…

- Epidemia noului coronavirus s-a soldat cu 268 de morti in 24 de ore in Spania - cel mai mic bilant zilnic inregistrat in ultimele aproape sase saptamani -, a anuntat joi Ministerul Sanatatii, relateaza Reuters.