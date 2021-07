Stiri pe aceeasi tema

- Italia este noua campioana europeana, dupa ce a invins, pe stadionul „Wembley” din Londra, in finala EURO 2020, reprezentativa Angliei, scor 3-2 dupa loviturile de departajare. La finele timpului regulamentar, scorul a fost egal, 1-1 (0-1), iar in prelungiri nu s-a mai marcat. Anglia a deschis scorul…

- Turneul final al EURO 2020, care este gazduit de 11 orase de pe continent, printre care si Bucuresti, a inceput pe 11 iunie 2021 si se va incheia pe 11 iulie 2021. Meciul de deschidere a fost cel dintre Italia si Turcia, scor 0-3, disputat la 11 iunie, pe Stadio Olimpico din Roma. Finala va avea loc…

- Partida ce va desemna caștigatoarea turneului final din acest an va avea loc pe miticul Wembley, templul fotbalului englez. Pe legendara arena din Londra, naționala lui Gareth Southgate nu a pierdut niciun meci la un turneu final, iar diseara va gazdui confruntarea dintre cele mai bune echipe naționale…

- Selectionerul Angliei, Gareth Southgate, este increzator in capacitatea elevilor sai de a castiga finala EURO 2020, in fata reprezentativei Italiei, sambata seara, pe stadionul Wembley din Londra. "Suntem intr-o finala si suntem aici pentru o a castiga. Ma bucur de modul in care am reprezentat…

- Regina Elizabeth a II-a a transmis un mesaj nationalei Angliei cu o zi inainte de finala Campionatului European de fotbal, in care aminteste de trofeul mondial castigat de englezi in urma cu 55 de ani si ureaza succes jucatorilor pregatiti de Gareth Southgate, informeaza News.ro. Finala Euro 2020, Anglia…

- Testoasa austriaca Sigmund, devenita marele oracol al EURO2020 in tara sa, a pronosticat vineri victoria Italiei asupra Angliei la finala care se va disputa duminica pe stadionul Wembley (Londra), relateaza EFE.

- Anglia s-a calificat in finala Euro 2020, dupa un penalty controversat obținut de atacantul Raheem Sterling, in prelungirile partidei cu Danemarca (2-1), disputate miercuri, la Londra, in penultimul act al competiției. Cu toate ca numeroși oameni din lumea fotbalului au susținut ca nu a fost penalty,…

- Finala Euro 2020 se va desfașura duminica, 11 iulie, pe stadionul Wembley din Londra. Pana acum se cunoaște una dintre finaliste, Italia. Cealalta va fi stabilita dupa intalnirea din aceasta seara, Anglia – Danemarca. Printre miile de invitați speciali ai UEFA pentru ultimul act al competiției, se va…