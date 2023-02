Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi in general inchisa. Cerul va fi mai mult noros. Temporar vor cadea precipitatii sub forma de ninsoare si trecator sub forma de lapovita si ploaie. La munte va ninge. Pe arii restranse, la munte cantitatile de apa vor depasi 10…15 l/mp. Vantul va sufla slab la moderat cu unele intensificari…

- "Suntem in perioada care este cea mai rece din Romania. Sa nu uitam ca, la 25 ianuarie 1942, am inregistrat la Pod, langa Brasov, -38,5 grade Celsius", a spus, intr-o interventie la Realitatea PLUS, profesorul Mircea Dutu. "Ne asteptam ca aria precipitatiilor, incepand de duminica, sa fie in diminuare,…

- Nu scapam de vremea rea cel puțin pana in acest final de saptamana. In vigoare a intrat deja un cod galben de cantitați importante de precipitații, respectiv intensificari ale vantului, in Maramureș zona vizata de alerta meteo fiind zona montana a județului. Codul galben este valabil pana in data de…

- La capatul unui scurt episod de iarna, cu zapada pe partiile de schi, vremea urmeaza sa se schimbe radical saptamana viitoare. Meteorologii de la ANM spun ca in zilele urmatoare maximele vor atinge 22 de grade Celsius și este posibil sa revina ploile de vara. „Aceasta vreme se explica prin ceea ce s-a…

- O puternica furtuna de iarna este asteptata sa loveasca in acest weekend regiuni extinse din Statele Unite, amenintand sa faca ravagii in perioada in care zeci de milioane de americani planuiesc sa calatoreasca pentru sezonul sarbatorilor de iarna, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- Prognoza meteo pentru Craciun și Revelion. ANM a spus cum va fi vremea de sarbatori. ANM a publicat prognoza meteo pentru Craciun și pentru Revelion. Prognoza meteo pentru Craciun și Revelion. ANM a spus cum va fi vremea de sarbatori Vremea va trece prin mai multe schimbari pana pe 24 decembrie. Spre…

- Meteorologii au emis luni seara avertizari de Cod galben de precipitatii mixte si polei.Potrivit ANM, primele sunt vizate zonele joase din judetele Bacau si Neamt.In aceste zone se vor semnala, temporar, precipitatii mixte, sub forma de ploaie, lapovița și ninsoare, care, izolat, vor depune polei.Avertizarea…

- Pe termen scurt, economia pare sa se instaleze intr-un regim de „stagflatie“, in care stagnarea economica și prețurile in creștere rapida coexista si, intre timp, posibilitatea unei recesiuni globale devine din ce in ce mai clara, arata compania Coface, intr-o analiza. Dincolo de repercusiunile razboiului…