Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe Luigi Di Maio a anuntat sambata ca Italia spera sa poata ridica pana la jumatatea lunii mai carantina impusa vizitatorilor din alte tari ale UE, Marea Britanie si Israel ca urmare a pandemiei de COVID-19, transmite AFP, potrivit Agerpres. „Scopul este de a permite din nou accesul…

- Ministrul de externe Luigi Di Maio a anuntat sambata ca Italia spera sa poata ridica pana la jumatatea lunii mai carantina impusa vizitatorilor din alte tari ale UE, Marea Britanie si Israel ca urmare a pandemiei de COVID-19, transmite AFP. "Scopul este de a permite din nou accesul vizitatorilor…

- Ministrul de externe Luigi Di Maio a anuntat sâmbata ca Italia spera sa poata ridica pâna la jumatatea lunii mai carantina impusa vizitatorilor din alte tari ale UE, Marea Britanie si Israel ca urmare a pandemiei de COVID-19, transmite AFP, potrivit Agerpres."Scopul este de a permite…

- Ministrul de externe Luigi Di Maio a anuntat sambata ca Italia spera sa poata ridica pana la jumatatea lunii mai carantina impusa vizitatorilor din alte tari ale UE, Marea Britanie si Israel ca urmare a pandemiei de COVID-19, transmite AFP. "Scopul este de a permite din nou accesul vizitatorilor…

- Grecia deschide din nou granițele pentru turiștii care vor sa vina in vacanța. Masura carantinei nu va mai fi obligatorie incepand de astazi. Turiștii din UE si din alte cinci tari nu vor mai fi nevoiți sa stea in carantina cand ajung in Grecia. Pana acum, cetațenii care ajungeau in aceasta țara erau…

- Valabile inițial pana pe 6 aprilie, Italia a prelungit pana pe 30 aprilie obligativitatea de a prezinta un test de COVID-19 efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea sosirii in țara, plus o carantina de cinci zile pentru oricine soseste acolo venind dinspre orice alta tara din Uniunea Europeana, relateaza…

- Fondatorul BioNTech, partenerul Pfizer la realizarea unuia dintre primele vaccinuri impotriva coronavirusului, este optimist ca virusul va fi sub control in majoritatea tarilor europene pana la sfarsitul verii, in ciuda campaniilor lente de vaccinare din unele state, scrie Mediafax citand Reuters. Guvernele…

- Restricțiile anti-pandemie impuse in Statele Unite ale Americii au dus la scaderea mediei zilnice a numarului de infectari cu Covid-19. Media zilnica a imbolnavirilor cu coronavirus a scazut la jumatatre fața de luna decembrie. Conform Reuters, experții atrag atenția ca masurile restrictive trebuie…