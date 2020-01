Vanzarile Carrefour Romania au crescut in 2019, dupa succesul magazinelor Supeco

Vanzarile Carrefour Romania au ajuns in 2019, la 2,2 miliarde de euro, in crestere cu peste 7% fata de anul anterior, dupa succesul inregistrat de magazinele Supeco. Vanzarile Carrefour in Romania au fost, in 2019, de 2,2 miliarde de euro,… [citeste mai departe]