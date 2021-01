Stiri pe aceeasi tema

- Germania a raportat azi primul caz de infectare cu varianta braziliana de Covid-19, dupa descoperirea altor cazuri de infectare cu alte doua mutatii recent identificate – britanica si sud-africana, relateaza agerpres . Pacientul infectat cu mutatia braziliana a coronavirusului a aterizat joi pe aeroportul…

- Autoritațile din Spania au decis sa inaspreasca restricțiile de circulație in mai multe regiuni, inclusiv in Madrid, in incercarea de a evita un al treilea val al pandemiei dupa sarbatori. In plus, noua tulpina de coronavirus, mult mai contagioasa, a fost depistata deja la mai multe persoane.

- Autoritatile sanitare indiene au identificat sase persoane care au revenit din Marea Britanie si sunt infectate cu noua tulpina de coronavirus, transmite agerpres . In India, numarul zilnic de noi cazuri de infectare se afla la cel mai scazut nivel din ultimele șase luni. India a suspendat toate zborurile…

- Primele cazuri de contaminare cu noua tulpina de coronavirus care circula in Marea Britanie au fost depistate si in Portugalia, in insula Madeira. Autoritatile locale au anuntat ca noua tulpina a fost detectata la "persoane care au sosit la Madeira din Regatul Unit", insa nu s-a precizat numarul acestora.…

- Autoritațile din Australia au anunțat, luni, ca au fost detectate doua cazuri de infectare cu noua tulpina a COVID-19, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Cel mai populat stat australian, New South Wales (NSW), a raportat, duminica, sase noi cazuri de coronavirus la persoane care au revenit din strainatate…

- Italia a raportat vineri 827 de decese asociate maladiei COVID-19, in crestere fata de cele 822 de decese anuntate joi, si 28.352 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, in scadere fata de ziua precedenta, cand numarul infectarilor a fost de 29.003, a anuntat Ministerul Sanatatii din aceasta tara,…

- Liderii mondiali se confrunta cu o sarcina din ce in ce mai dificila, deoarece incearca sa limiteze raspandirea bolii si daunele economice, in timp ce sperantele lor se bazeaza pe vaccinuri a caror eficacitate este inca nedovedita. „Avem de-a face cu o crestere exponentiala. In Germania, numarul de…