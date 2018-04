Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele italian, Sergio Mattarella, va incepe pe data de 4 aprilie convorbirile pentru solutionarea crizei politice cu care se confrunta tara, a indicat joi o sursa prezidentiala, citata de agentia dpa. La alegerile din 4 martie, Miscarea Cinci Stele (M5S, anti-establishment) si Liga…

- Premierul Italiei, Paolo Gentiloni, si-a prezentat demisia, sambata, iar noul parlament de la Roma si-a preluat atributiile. Gentiloni va ramane insa la conducerea Executivului, pana la formarea noului Guvern, transmite AFP, citat de Mediafax . Premierul Italiei si-a prezentat sambata demisia, in aceeasi…

- Berlusconi, liderul partidului Forza Italia, l-a informat marti in legatura cu pozitia sa pe principalul sau aliat de centru-dreapta, liderul Ligii Nordului Matteo Salvini, in timpul unei intalniri la care a mai declarat ca nu are nicio retinere fata de miscarea 5 Stele. El a apreciat ca centrul-dreapta…

- Fostul prim-ministru italian Silvio Berlusconi a facut apel luni la Partidul Democrat (PD, centru-stanga), invins in alegerile de la 4 martie, sa ajute la formarea unui guvern al blocului sau de centru-dreapta, pentru ca Italia sa evite o intoarcere rapida la urne, transmite Reuters. Scrutinul…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a declarat miercuri ca il va sprijini pe Matteo Salvini, presedintele Ligii Nordului (extrema-dreapta), in eforturile acestuia de a forma un guvern dupa recentele alegeri parlamentare din Italia, relateaza Reuters. Cele patru partide din coalitia de centru-dreapta…

- Principalele scenarii: ALEGERI ITALIA REZULTAT. VICTORIE A COALITIEI DREAPTA/EXTREMA DREAPTA ”Este putin probabil ca unul dintre acesti trei pretendenti sa reuseasca sa obtina o majoritate absoluta, dar exista unul, unul dingur, care ar putea sa reuseasca. Dreapta”, declara recent Roberto…

- Coalitia de centru-dreapta, compusa din Forza Italia a fostului premier Silvio Berlusconi, partidul de extrema dreapta Lega (fosta Liga Nordului) condusa de Matteo Salvini, partidul de dreapta Fratelli D'Italia si Noi con l'Italia, ar putea conta pe 225 de locuri in Camera Deputatilor din 630.