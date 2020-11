Politia italiana a luat miercuri masuri impotriva a sase actuali si fosti manageri din compania care administreaza podul de pe autostrada prabusit in urma cu doi ani la Genova, accident in urma caruia si-au pierdut viata 43 de persoane, relateaza DPA. Trei persoane au fost plasate in arest la domiciliu, iar alte trei sunt vizate de restrictii care interzic anumite activitati, a precizat politia, fiind vorba de un caz disjuns din principala ancheta asupra cauzelor tragediei. Trei dintre cele sase persoane sunt fosti manageri de varf, iar celelalte trei sunt actuali directori ai Autostrade d'Italia,…