Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Romaniei la Roma identifica romanii aflați in Italia, in drum spre Romania sau in vacanța, respectiv pe cei care nu au cu ce sa se intoarca in țara, anunța MAE. Pana acum 30 de persoane au contactat consulatele, anunța MEDIAFAX.Ministerul Afacerilor Externe susține ca a fost in contact…

- Uniunea Europeana a dispus, luni dupa-amiaza, modificarea la nivelul "ridicat" a gradului de risc asociat epidemiei de coronavirus, în contextul în care virusul a contagiat mii de persoane în 18 tari UE, iar, pe plan mondial, bilantul a ajuns la 3.079 de morti, potrivit Mediafax."Centrul…

- Acțiunile companiei americane Gilead Sciences au crescut, luni, cu 4% dupa ce un oficial de la Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat ca un medicament creat de firma de biotehnologie ar putea ajuta la tratarea simptomelor coronavirusului, informeaza CNN. Gilead Sciences (GILD) a…

- Acțiunile companiei americane Gilead Sciences au crescut, luni, cu 4% dupa ce un oficial de la Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat ca un medicament creat de firma de biotehnologie ar putea ajuta la tratarea simptomelor coronavirusului, informeaza CNN.Gilead Sciences (GILD) a…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii a facut apel, luni, ca lumea sa se pregateasca pentru "o eventuala pandemie" cu noul coronavirus, caracterizand drept "foarte preocupanta (...) cresterea brusca" de noi cazuri in Italia, Coreea de Sud si in Iran, potrivit AFP."Trebuie…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a facut apel, luni, ca lumea sa se pregateasca pentru ”o eventuala pandemie” cu noul coronavirus, caracterizand drept ”foarte preocupanta cresterea brusca” de noi cazuri in Italia, Coreea de Sud si in Iran, potrivit News.ro.”Trebuie sa ne…

- Autoritatile timisorene au oprit la sol avionul care venise din Bergamo pentru a-l dezinfecta. In urma alertei de coronavirus, avionul care urma sa plece la Treviso a fost oprit la sol pentru o dezinfecție de urgența, deoarece acesta trecuse si prin Bergamo ,un oras dintr-o zona a Italiei afectata de…

- Autoritațile sanitare au anuntat ca bilantul deceselor din cauza infectiei cu coronavirus se ridica las 361 de persoane. Autoritatile provinciei chineze Hubei au anunțat ca 56 de persoane au murit duminica. Alte 2.103 cazuri de infecție au fost inregistrate in cursul zilei de duminica, ceea ce inseamna…