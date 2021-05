Stiri pe aceeasi tema

- Sally Buzbee, o jurnalista cu experienta in cadrul agentiei americane de stiri Associated Press, a fost numita redactor-sef al Washington Post, fiind pentru prima data cand o femeie ocupa aceasta functie in cadrul prestigiosului cotidian din capitala federala a Statelor Unite, a anuntat marti publicatia,…

- Multe din progresele facute in Afganistan in ultimii ani in privinta drepturilor omului si ale femeilor vor fi anulate in cazul in care talibanii vor reveni la putere in aceasta tara, se arata intr-un raport intocmit de analisti ai serviciilor de informatii ale SUA, informeaza Reuters.

- O femeie bolnava de COVID-19, intubata de o luna, a dat naștere, intr-un spital din Ferrara, Italia, unui copil. Starea femeii este in continuare grava, in timp ce bebelușul este la terapie intensiva, dar nu a luat virusul, potrivit Mediafax.

- Comunitatea americana de informatii nu ttie cu exactitate cand si cum s-a transmis pentru prima oara coronavirusul SARS-CoV-2, care a declansat pandemia de COVID-19, a afirmat miercuri sefa serviciilor de informatii din SUA, Avril Haines, potrivit Reuters.

- Bolile, decalajul dintre cei bogați și cei saraci, schimbarile climatice și conflictele din interiorul și dintre națiuni vor reprezenta provocari și mai mari in deceniile urmatoare, pandemia de Covid-19 inrautațind deja unele dintre aceste probleme, releva un raport al serviciilor de informatii americane…

- Celebra cursa de canotaj Oxford - Cambrige a fost arbitrata de o femeie, Sarah Winckless, pentru prima oara in istoria sa de 166 de ani, informeaza agentia EFE. Anul acesta, duelul dintre echipajele celor doua universitati britanice s-a desfasurat pe raul Great Ouse si nu pe fluviul Tamisa, scenariul…

- Elena Densusianu-Puscariu s-a nascut la 3 martie 1875, in Fagaras, judetul Brasov. S-a inscris la Facultatea de Medicina din Iasi, sustinand teza de doctorat, in 1899, devenind astfel prima femeie doctor in medicina din Romania, potrivit agerpres.ro. A plecat la Paris unde s-a specializat in anatomo-patologie,…

- In cursul zilei de duminica, o femeie marocana in varsta de 33 de ani, care locuiește in Milano, Italia, a apelat numarul de urgența pentru a scapa de fostul iubit care devenise violent.