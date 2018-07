Italia nu mai vrea sa primeasca in porturile sale nave care salveaza refugiati din Marea Mediterana Italia vrea sa-si inchida porturile pentru navele care efectueaza misiuni de salvare in Marea Mediterana si aduna la bord migranti salvati in largul tarmurilor libiene, a declarat duminica ministrul italian de interne Matteo Salvini, citat de AFP.



"Joi voi pune pe masa reuniunii europene de la Innsbruck cererea de inchidere a porturilor italiene pentru navele misiunilor internationale", a afirmat Salvini pe contul sau de Twitter, facand referire la o reuniune a ministrilor europeni de interne prevazuta sa aiba loc in Austria. "Din pacate, guvernele italiene din ultimii cinci ani au semnat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

