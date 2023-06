Italia nu este un coș de gunoi economic! A depășit Germania, Franța și Spania Intr-un parc de afaceri de la periferia orașului Milano, departe de mulțimile care se aduna la Fontana di Trevi din Roma sau in Piața San Marco din Veneția, o afacere profita de revoluția energiei verzi și de o relansare economica. Cererea insațiabila de mașini electrice și de infrastructura necesita motoare electrice, iar motoarele electrice necesita […] The post Italia nu este un coș de gunoi economic! A depașit Germania, Franța și Spania first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana irlandeza low-cost a anulat 400 de zbouri in toata Europa, dupa ce controlorii de trafic aerian francezi au intrat in greva, relateaza Daily Mail.Michael O'Leary, președintele companiei irlandeze, a confirmat, intr-o postare pe Twitter: „Azi, din nou, a trebuit sa anulam 400 de zboruri,…

- Italia, Spania si Grecia sunt cele mai populare destinatii de vacanta pentru care romanii vor opta in aceasta vara, insa pe lista se mai afla Turcia, Franta sau Portugalia, arata o analiza publicata, marti, de o platforma online de rezervari bilete de avion.Conform datelor eSky, pentru 2023, Italia…

- In luna aprilie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +17.2% fața de aprilie 2022, atingandu-se un nivel de 799.583 unitați. In perioada ianuarie-aprilie 2023: Au fost inmatriculate, in total, 3.440.703 unitați, in creștere cu +17.9% fața de perioada similara din…

- Romania se numara printre putinele state membre ale Uniunii Europene (UE) cu situri de productie de petrol si gaze naturale considerabile si active, iar in luna mai a anului trecut au fost identificate emisii in 14 situri de pe tot lantul - de la productie, depozitare - din cele 20 analizate, reiese…

- 50 de lucrari semnate de Felix Aftene vor putea fi admirate in perioada 31 martie-28 mai 2023 la ArtEast Gallery (str. Pacurari nr. 108, Iasi). Provocarea lui Felix Aftene pentru expozitia „Serigrafia" a fost in raport cu aceasta tehnica veche de 4.000 de ani, pe care artistul si-o insuseste, ii testeaza…

- Numarul vehiculelor electrice de pasageri in Uniunea Europeana a crescut cu 76%, in 2021 comparativ cu 2020, toate statele membre UE raportand cresteri, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cele mai mari cresteri, de peste 120%, ale flotei de vehicule electrice de pasageri…

- Numarul vehiculelor electrice de pasageri in Uniunea Europeana a crescut cu 76%, in 2021 comparativ cu 2020, toate statele membre UE raportand cresteri, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cele mai mari cresteri, de peste 120%, ale flotei de vehicule electrice de pasageri…