Trotinetele electrice vor putea circula din nou pe strazile din Milano incepand de luni, dupa ce acest oras din nordul Italiei a adoptat o serie de restrictii impuse de administratia centrala, informeaza DPA. Isteria trotinetelor electrice nu a avut in Italia amploarea inregistrata in alte regiuni de pe glob. In Milano, serviciile de inchiriere de trotinete au fost sistate dupa ce, in luna iunie, Ministerul Transporturilor a emis un decret referitor la reglementarea acestora. Printre altele, decretul prevede ca trotinetele electrice pot circula pe drumurile publice doar pe sectiunile unde exista…