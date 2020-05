Arheologii au descoperit mozaicuri romane perfect conservate sub radacinile unor plante de vita-de-vie intr-o podgorie celebra din nordul Italiei, reprezentand posibile elemente decorative care ar fi facut parte din structura unei vile din Antichitate, cautata de oamenii de stiinta de aproape un secol, a anuntat joi primarul unei localitati din zona viticola Valpolicella, informeaza AFP.



Aceste somptuoase mozaicuri in culorii vii si desene geometrice, dezgropate partial in apropiere de comuna Negar di Valpolicella, situata in apropiere de orasul Verona, ar putea face parte dintr-o…