Italia: Mai multe femei tinere, folosite pentru a păcăli bărbați în vârstă. Prejudiciile se ridică la 1 milion de euro Femeile tinere au fost folosite intr-o inșelatorie amoroasa pentru a pacali barbați italieni in varsta. Prejudiciul cauzat ajunge la un milion de euro, spune poliția, conform Euronews. Femeile ar fi fost angajate in casele batranilor, pentru a face diverse treburi casnice. Dar, acestea trebuiau sa-i convinga pe barbații singuri din Calabria, din sudul Italiei, sa le imprumute bani. Acestea intrețineau relații sexuale cu victimele, care aveau varste cuprinse intre 70 și 90 de ani, potrivit Europol. Pentru a-i convinge pe barbați sa le imprumute bani erau folosite diferite escrocherii, printre care… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția a intocmit dosar penal, pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce doi copii s-au accidentat cu un ATV. Victimele sunt frați, baiat și fata, in varsta de 14, respectiv 12 ani. Copiii accidentați sunt acum internați in spital. Accidentul s-a produs duminica, 1 mai, in jurul orei 14. Vehiculul…

- Poliția chineza a arestat duminica un proprietar de cladire și alte opt persoane, la doua zile dupa ce structura s-a prabușit, lasand zeci de persoane sub daramaturi, au anunțat poliția și presa de stat, scrie Euronews. Agenția oficiala de știri Xinhua a precizat ca proprietarul cladirii se afla printre…

- Austria a desființat fondul, deschis in anul 2001, care acorda despagubiri pentru victimele nazismului. Consiliul de administrație al fondului a considerat ca fondul și-a indeplinit misiunea. Drept urmare, marți, 26 aprilie, Consiliul de administrație a anunțat ca fondul se inchide. In cei 21 de ani…

- Agenția de Rating Politic a lansat primul raport de risc politic pentru Romania. Studiul a fost realizat cu ajutorul a 40 de jurnaliști politici. Aceștia au experiența medie de 20 de ani in presa din Romania și reprezinta 27 de redacții diferite. Jurnaliștii chestionați provin din tv, radio, presa scrisa,…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, a declarat ca uciderea civililor din orașul Bucha a fost „cea mai revoltatoare atrocitate a secolului XXI”. CITEȘTE ȘI – Ministrul de externe al Ucrainei: „Rusia este mai rea decat ISIS” Forțele ucrainene au intrat vineri, 1 aprilie in orașul din apropierea…

- Premierul italian Mario Draghi a declarat ca este o prioritate pentru țarile europene sa creasca producția de cipuri de computer, ca parte a unui efort mai amplu care vizeaza consolidarea economiei blocului și protejarea industriilor cheie, noteaza Reuters. „Lipsa de semiconductori – esențiala pentru…

- Un cutremur puternic a lovit Japonia, intrerupand curentul la doua milioane de case și provocand un aviz de tsunami pentru anumite parți ale coastei. Cutremurul cu magnitudinea 7,3 a lovit aceeași regiune in care un cutremur major a declanșat dezastrul nuclear de la Fukushima, in urma cu 11 ani. In…

- Parteneri economici ai Rusiei sunt, in mod neașteptat, mai multe țari din NATO. Pe primul loc in topul exporturilor din Rusia este China. Dar pe urmatoarele locuri, dupa China, figureaza Olanda, Germania, Belarus și Turcia. Exact aceasta ordine este prezentata intr-o analiza publicata de GZERO Media…