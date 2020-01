Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe italian Luigi di Maio va demisiona miercuri din postul de lider al Miscarii 5 Stele (M5S), partid aflat la guvernare in Italia, a anuntat o sursa din interiorul formatiunii, potrivit Reuters. Di Maio, care este ministru de externe in guvernul de la Roma, se intalneste in cursul…

- Premierul italian Giuseppe Conte și-a prezentat demisia in august, dupa prabușirea guvernului de coaliție, dar ulterior a fost redesemnat ca prim-ministru pentru a conduce o a doua coaliție intre Mișcarea 5 Stele și Partidul Democrat.

- Seful guvernului italian, Giuseppe Conte, a anuntat sâmbata un „ambitios” plan de reforme, pe care l-a numit „un maraton de trei ani” pentru executivul sau, a carui supravietuire este amenintata însa de disensiunile din cadrul coalitiei dupa numai patru luni de la…

- Jeremy Corbyn a anuntat, vineri dupa-amiaza, ca îsi asuma responsabilitatea pentru esecul suferit în scrutinul parlamentar din Marea Britanie si va demisiona din functia de lider al Partidului Laburist la începutul anului viitor, scrie Mediafax.Jeremy Corbyn s-a declarat "foarte…

- Cele mai mari partide din Liban au ajuns la un acord în vederea nominalizarii lui Mohammad Safadi, fost ministru de Finanțe al țarii, pentru funcția de premier, au anunțat posturile libaneze de televiziune citate de agenția de presa Reuters, potrivit Mediafax.Potrivit surselor, nominalizarea…

- Premierul italian Giuseppe Conte a declarat luni ca autoritatile de la Roma ar putea lua in considerare reintroducerea garantiilor de imunitate juridica pentru ArcelorMittal, numai daca producatorul de otel isi reinnoieste angajamentele privind achizitionarea celei mai mari otelarii din Europa, Ilva,…

- Premierul tunisian Youssef Chahed i-a demis pe miniștrii de Externe și al Apararii în urma unor discuții cu noul președinte Kais Saied, se arata într-un comunicat publicat pe site-ul prezidențial, scrie Mediafax, citând Reuters. Chahed l-a numit pe ministrul Justiției, Karim…