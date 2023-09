Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei italiene Antonio Tajani si-a exprimat luni satisfactia in legatura cu “solidaritatea” franceza in problema migrantilor si a criticat Germania, acuzata ca finanteaza ONG-uri care ajuta migrantii in tara sa, noteaza AFP, potrivit agerpres.ro. “Trebuie sa facem fata impreuna problemelor,…

- Destinațiile estivale cele mai populare au fost orașele din Europa. Conform datelor Kiwi.com, numarul de rezervari facute de romani pentru lunile iunie, iulie și august ale acestui an a crescut cu peste 39% fața de numarul rezervarilor pentru vara anului 2022. Destinațiile pentru vacanța de vara alese…

- Familiile pacienților transferați in spitale din strainatate primesc ajutor din partea romanilor stabiliți acolo. Rudele devastate de situația grea prin care trec sunt cazate in casele romanilor plecați din țara. Starea celor 12 pacienți, noua pompieri și trei civili, este una stabila. Un pompier și…

- 12 persoane ranite la Crevedia vor fi tratate in spitale din strainatate, in Austria, Germania, Norvegia, Italia sau Belgia. Unul dintre pacientii transferati la Milano este in stare critica, insa pentru cei doi pompieri transferati in Belgia medicii care ii ingrijesc un prognostic bun, dar ei vor sta…

- Germania a confirmat pentru transferul pacienților arși 13 locuri, iar pentru Austria inca 3 locuri. Seful DSU, Raed Arafat, a spus ca in cursul zilei si alte aeronave vor transporta raniti in strainatate. Doua aeronave au plecat spre Bruxelles și Milano, cu patru pacienți dintre cei mai gravi, in…

- Nationala de volei feminin a Romaniei a incheiat pe locul 3 in grupa B a Campionatului European si va evolua in optimi contra nationalei similare a Frantei, potrivit news.ro.Meciul va avea loc, sambata, la Florenta.Potrivit FR Volei, obiectivul nationalei - calificarea in optimile de finala,…

- Primul avion cu cetatenii francezi repatriati din Niger a aterizat la Paris. Dupa lovitura de stat militara din tara vest-africana, Franta a hotarat sa-i evacueze pe civili, nu insa si pe soldatii francezi implicati in combaterea terorismului islamist din regiune. Autoritatile franceze au precizat ca…

- Concedii distruse pentru zeci de turiști: Țepe de milioane de euro cu vile de lux in stațiuni celebre.Zeci de turiști care au visat la vacanțe de vis in Grecia, Spania, Italia, Olanda, Franța sau Austria, au cazut in plasa unor escroci romani care le-au inchiriat vile de lux in stațiuni celebre la…