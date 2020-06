Stiri pe aceeasi tema

- “Tara revine la viata”, a spus ministrul Afacerilor Regionale, Francesco Boccia, in contextul in care au fost reluate zborurile internationale pe aeroporturile din trei mari orase: Roma, Milano si Napoli. Italia are nevoie disperata de revenirea turistilor – sectorul este responsabil pentru 13% din…

- Daca pana de curand Italia era cea mai afectata țara din Europa din cauza infecției cu COVID-19, in ultimul timp a inregistrat o scadere considerabila a numarului de infectari și au fost luate masuri de relaxare a restricțiilor.

- Italia a fost lovita grav de pandemia de coronavirus, iar multa vreme a fost considerata focarul Europei. Dupa masurile drastice luate de autoritați, in ultimele luni, lucrurile par sa se relaxeze. Astfel, Italia și-a redeschis granițele, iar turiștii nu o sa mai fie plasați in carantina, potrivit Euronews.Italia…

- Italia isi redeschide granitele pentru a salva sezonul turistic. La aproximativ o luna distanța de la ridicarea graduala a restrictiilor, cea mai afectata țara din Europa de pandemia de coronavirus si-a redeschis si frontierele pentru turistii europeni. Este un nou pas spre normalizare si relansare…

- Insula Mallorca din Spania planuiește sa intampine un numar limitat de cetațeni germani și alți turiști la sfarșitului lunii iunie, in cadrul unui proiect pilot de a relansa turismul care a incetat din cauza coronavirusului, potrivit CNN. Turiștii europeni s-ar putea deplasa prin așa-numite “culoare…

- Dupa saptamani de carantina, unele state europene au anuntat reluarea, de maine, a unor activitati economice si sociale, insa precautia ramane cuvantul de ordine. Deși repornirea economiilor a devenit imperativa, niciun stat nu permite deocamdata redeschiderea totala. Italia permite de maine vizitarea…

- Aceasta pandemie a blocat, intr-un timp foarte scurt, granițele intregii lumi. Tot mai mulți romani sunt disperați ca nu pot ajunge acasa, deși guvernanții ne-au asigurat, in tot acest timp, ca fiecare cetațean va putea reveni in țara. Este cazul unui grup de femei aflate in zona Bologna, Italia, carora…

- Zeci de șoferi romani sunt blocați cu TIR-urile la ieșirea din Italia. Slovenia a inchis granițele dinspre Peninsula. Italia este in totalitate zona roșie de coronavirus și țarile vecine iși inchid complet granițele. A facut-o Slovenia, vineri de dimineața, pentru orice fel de tranzit de marfa cu camioane…