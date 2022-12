Italia interzice telefoanele mobile în școli: „Lipsă de respect față de profesori” Italia ia o decizie controvertasata care se va aplica in școli. O circulara, semnata de ministrul Educației Giuseppe Valditara, a fost distribuita marți prin unitațile de invațamant, la nivel național. Ea conține instrucțiuni de folosire a telefoanelor mobile și dipozitivele similare. Jurnaliștii de la Stampa scriu ca in circulara amintita mai sus este confirmata interdicția utilizarii telefoanelor mobile in timpul orelor, „intrucat este un element de distragere a atenției proprii și a celorlalți și o lipsa de respect fața de profesori, pentru care prioritara este restituirea autoritații”, afirma… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

