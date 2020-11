Italia interzice petrecerile de Revelion în aer liber Petrecerile in aer liber, de Revelion, vor fi strict interzise in Italia, a anunțat luni un reprezentant au Guvernului. „Daca vom decide ca oamenii nu vor putea sa ramana in exterior dincolo de o anumita ora, atunci cu toti vom trebui sa ne intoarcem la casele noastre indiferent de lucrurile pe care le-am avea de facut. Cat despre petrecerile de Revelion? Vom sarbatori acasa“, a declarat ministrul pentru Afaceri Regionale, Francesco Boccia, pentru televiziunea publica italiana (RAI), conform Aferpres. Guvernul condus de prim-ministrul Giuseppe Conte va avea de luat o decizie dificila in aceasta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Italienii vor trebui sa sarbatoreasca Anul Nou in interior, a avertizat luni un ministru din Guvernul de la Roma, care a exclus posibilitatea adoptarii unor exceptii de la interdictia ce vizeaza deplasarile pentru data de 31 decembrie, precizeaza spotmedia . „Daca vom decide ca oamenii nu vor putea…

- Italienii nu vor putea participa la petreceri in strada de Anul Nou, a avertizat luni un ministru din Guvernul de la Roma, care a exclus posibilitatea adoptarii unor exceptii de la interdictia ce vizeaza deplasarile pentru data de 31 decembrie, potrivit Agerpres. Avertismentul oficialului vine in contextul…

- Italienii vor trebui sa sarbatoreasca Anul Nou in interior, a avertizat luni un ministru din Guvernul de la Roma, care a exclus posibilitatea adoptarii unor exceptii de la interdictia ce vizeaza deplasarile pentru data de 31 decembrie, informeaza DPA. "Daca vom decide ca oamenii nu vor…

- Președintele fracțiunii PSRM in Parlament, Corneliu Furculița, a indemnat deputații din fostul Bloc ACUM sa inceteze speculațiile cu privire la funcționalitatea Guvernului. Deputatul socialist a declarat in plen ca Executivul este legitim, iar cei carora nu le place actualul Guvern sa inainteze o moțiune…

- Președintele american Donald Trump spune ca scrutinul prezidențial este departe de a se fi incheiat, dupa ce presa americana a scris ca Joe Biden a caștigat alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Președintele american nu se lasa și spune ca echipa sa de campanie va incepe de luni acțiunile in instanța.…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a inaugurat sambata o centrala nucleara a carei construire a fost vehement contestata de unele tari vecine din cauza ingrijorarilor legate de siguranta instalatiei, transmite Reuters.Construita de compania rusa de stat Rosatom si finantata de Moscova…

- Parada militara ce avea loc, anual, de 1 decembrie va fi anulata iar sarbatorirea zilei naționale se va face in cadru restrans, conform normelor sanitare in vigoare, a anunțat duminica premierul Ludovic Orban. Nici petrecerile de Revelion nu vor fi permise. Intrebat, in cadrul unei conferințe de presa,…

- Dupa ce Nicușor Dan a acuzat-o pe Gabriela Firea ca s-a certat cu toate cele 3 guverne ale PSD pentru ca nu o ajuta, premierul Ludovic Orban a confirma și el ca multe dintre problemele Bucureștiului nu pot fi rezolvat de primar, decat daca este sprijinit de guvern. Presedintele PNL a declarat marti…