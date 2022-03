Italia încearcă să salveze un sanctuar de animale aflat în Ucraina Un convoi organizat de Consiliul Național Italian pentru Protecția Animalelor (ENPA), impreuna cu Ministerul italian de Externe (Farnesina) și Societatea Italiana pentru Organizații Internaționale (SIOI), incearca sa ajunga la un sanctuar de animale aflat la aproximativ 40 de kilometri de Kiev, potrivit Ansa.it Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

