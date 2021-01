Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier italian Matteo Renzi a declarat miercuri ca-si retrage partidul din coalitia care sustine guvernul premierului Giuseppe Conte, coalitie ramasa astfel fara majoritate in parlament, transmite Reuters. Decizia lui Renzi, anuntata la o conferinta de presa, arunca Italia intr-o…

- Eurodeputatii au aprobat ajutoare suplimentare pentru ca regiunile Uniunii Europene sa poata contracara pandemia de COVID-19 si sa gaseasca solutii pentru consecintele sale sociale si sanitare, indica un comunicat al PE difuzat miercuri, potrivit AGERPRES. Parlamentul European a aprobat REACT-EU,…

- . Fondurile vor sprijini proiecte incepand cu 1 februarie 2020, pana la sfarsitul anului 2023. . Se pun la dispozitie resurse din pachetul REACT- EU prin fondurile structurale ale Uniunii. Se acorda o atentie deosebita celor care au fost cel mai grav afectati de criza. Parlamentul European a aprobat…

- Eurodeputații au aprobat ajutoare suplimentare pentru ca regiunile Uniunii sa poata contracara pandemia de COVID-19 și sa gaseasca soluții pentru consecințele sale sociale și sanitare, se arata intr-un comunicat al Parlamentului European, biroul de la București. Potrivit sursei citate, Parlamentul a…

- Belarusul interzice iesirea din tara pe cale terestra - incepand de la 20 decembrie -, din cauza pandemie covid-19, o masura denuntata de opozitie drept o continuare deghizata a reprimarii care o vizeaza, relateaza AFP potrivit Agerpres. Guvernul acestei foste republici sovietice anunta joi…

- Guvernul nu a alocat surse de bani suplimentare la rectificare pentru majorari salariale, iar, daca totusi unele companii de stat dau prime sau cresc salariile, acestea sunt posibile din economiile lor, a afirmat, sambata, ministrul Finantelor, Florin Citu, intr-o conferinta de presa. Citește…

- Numarul deceselor din cauza pandemiei de coronavirus in Italia a crescut alarmant. Numarul de noi infectari zilnice a ajuns la aproape 30.000 de cazuri, iar marți au fost raportate 353 de decese, cea mai mare cifra din 6 mai și pana in prezent. De la inceputul pandemiei de Covid-19 și pana in prezent…

- Guvernul din Italia anunța intrarea in carantina parțiala. Circulația pe timpul nopții va fi interzisa, mall-urile vor fi inchise in weekend, iar elevii de liceu vor invața online. Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a anuntat luni in Camera Deputatilor de la Roma ca guvernul va interzice circulatia…