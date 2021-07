Italia: După ce a vândut case cu 1 euro înregistrând un real succes, Sambuca vinde acum case la licitație cu 2 euro Dintre nenumaratele orașe italiene aflate în pierdere accelerata de populație sau cu probleme financiare care au ales sa vânda case darapanate cu doar un euro, Sambuca di Sicilia a fost, fara îndoiala, cel mai de succes, scrie CNN.

Aproximativ 16 locuințe au fost recuperate pentru 1 EUR aici, de când a fost anunțata pentru prima data schema de catre CNN Travel în 2019, iar Sambuca a fost în centrul atenției de atunci.

Atenția globala a dus la un aflux de reporteri și straini în cautarea unei case la prețuri avantajoase, iar localnicii nu puteau decât…

Sursa articol: hotnews.ro

