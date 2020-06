Stiri pe aceeasi tema

- Trei partide din opozitia conservatoare din Italia au organizat marti, de Ziua Republicii, o manifestatie comuna la Roma, protestand impotriva politicilor guvernului in contextul epidemiei de coronavirus, informeaza dpa. Fostul vicepremier si ministru de interne Matteo Salvini, reprezentant al formatiunii…

- Italia se descopera din ce în ce mai eurosceptica, un sentiment nascut din ceea ce mulți considera absența solidaritații europene în timpul recentelor crize migratorii și exacerbat astazi de pandemia de coronavirus, scrie AFP.Potrivit diverselor sondaje realizate în aprilie…

- Cautat in Statele Unite pentru ca a fraudat Guvernul, un escroc roman a fost prins sambata in centrul vechi al Romei, in Via del Corso, din cauza unei greșeli la completarea formularului de ieșire din casa, scrie Roma Today, citata de Rador și preluata de G4media. Agenții secției de poliție Trevi –…

- Un tribunal din Cracovia a condamnat luni la trei ani de inchisoare un polonez acuzat ca a organizat o tentativa de incendiere, in 2018, a unui centru cultural maghiar din Ucraina, despre care el a sustinut ca a fost comandata de cetatean german, a relatat agentia PAP, citata de AFP, potrivit Agerpres.…

- Campioana en-titre la handbal feminin, SCM Ramnicu Valcea, a anuntat, miercuri, al treilea transfer in perspectiva viitorului sezon, extrema dreapta Zeljka Nikolic, care vine de la SCM Craiova.Zeljka Nikolic are 28 de ani, 1.64 metri inaltime si joaca pe postul de extrema dreapta. Handbalista sarba…

- Papa Francisc a mers pe jos pe strazile pustii ale Romei pentru a se ruga la doua altare pentru sfarsitul pandemiei de coronavirus, dupa ce Vaticanul a anuntat ca celebrarile liturgice din Saptamana Pastelui vor avea loc, in premiera, fara public, informeaza Reuters.Papa Francisc a parasit Vaticanul…

- Raportat la numarul de infecții cu coronavirus, Italia a avut de aproximativ 30 de ori mai multe decese ca Germania. „Este cel puțin ciudat”, considera Tagesspiegel.de. Pâna duminica seara, în Italia erau înregistrate 7.375 de persoane infectate cu Corona, dintre care 366…