Italia, cea mai afectată țară europeană de pandemie, înregistrează un record de infectări Italia, epicentrul pandemiei de coronavirus in Europa, a inregistrat, miercuri, un record de imbolnaviri de la inceputul crizei. Miercuri Italia a raportat miercuri 7.332 de noi imbolnaviri cu coronavirus, conform CNN. Este cel mai mare numar zilnic de infectari de la inceputul pandemiei. In aceeași zi au fost raportate și 43 de decese. Cel mai ridicat numar de infectari in Italia, in perioada in care țara era epicentrul pandemic al Europei, a fost de 6.557 cazuri zilnice. De la deputul pandemiei, Italia a inregistrat 36.289 de decese și 372.799 de infectari. Starea de alerta a fost prelungita… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

