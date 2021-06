Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 13 oameni au murit și alți doi au fost raniți in nordul Italiei, dupa ce o telecabina s-a prabușit. Printre victime sunt și copii. Tragedia a avut loc in statiunea Stresa din regiunea Piemont, pe malul lacului Maggiore.

- Mario Draghi, prim-ministrul Italiei, a indemnat toti straini sa isi rezerve vacantele de vara in Italia intrucat tara va avea propriul pasaport verde, informeaza Reuters, potrivit Mediafax.

- Marti, 4 mai, polițiștii Secției 7 Suciu de Sus au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca un barbat a fost gasit decedat in albia raului Bloaja-Cavnic, in satul Rușor. La fața locului a fost prezent și un echipaj SMURD, care efectuau manevre de resuscitare asupra barbatului de 74 ani din…

- Șeful poliției orașului de la Mioveni, comisarul-șef de poliție Mihalcea Cristian Pare ca a descoperit rețeta succesului in sectorul imobiliar. Concret, potrivit informațiilor provenite de la un cititor al STIRIPESURSE, angajatul statului ar fi reușit dublarea suprafeței unui teren prin deversarea…

- Prim-ministrul Mario Draghi a asigurat vineri ca guvernul sau ia in calcul sa impuna sanctiuni impotriva personalului sanitar care refuza sa se vaccineze impotriva COVID-19 si risca astfel sa-si infecteze pacientii, informeaza AFP, citata de Agerpres . „Guvernul intentioneaza sa intervina. Este absolut…

- Aceasta campanie se indreapta spre ”dezastru” din cauza unui sistem de programari defectuos, in conditiile in care aceasta regiune din nordul Italiei este cea mai afectata de pandemia de coronavirus, au admis politicienii locali. Lombardia era epicentrul epidemiei in urma cu 13 luni si este in continuare…

- Nationala de rugby a Scotiei a zdrobit sambata reprezentativa Italiei cu scorul de 52-10 (24-10), pe Murrayfield Stadium din Edinburgh, in ultima etapa a Turneului celor Sase Natiuni, editia 2021. Scotia a punctat prin 8 eseuri, dintre care sase au fost transformate, in timp ce italienii…

- Cea mai mare parte a Italiei, care se confrunta cu al treilea val al pandemiei, va fi inchisa din nou incepand de luni, a anuntat vineri Ministerul Sanatatii, relateaza AFP, preluata de Agerpres.