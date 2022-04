Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Italiei, Mario Draghi, va vizita luni Algeria pentru a semna un acord de crestere a importurilor de gaze naturale, potrivit unor surse, in timp ce Roma isi intensifica eforturile de a exploata fluxuri alternative in urma invaziei Rusiei in Ucraina.

- ”Lucram la impunerea unui embargo, cu masuri care sa il afecteze zilnic pe Putin. Suntem pe drumul cel bun si saptamana aceasta vom face mai multe progrese in acest sens”, a spus Habeck. ”Lucram la independenta fata de gazele, carbunele si petrolul rusesti”, a mai afirmat ministrul german al Economiei.…

- OMV a contactat Gazprom in privinta deciziei Rusiei de a cere plata in ruble pentru livrarile sale de gaze, a anuntat vineri un purtator de cuvant al grupului energetic austriac, adaugand ca firma inca asteapta o informare in scris, transmite Reuters.

- Gazele rusesti continua sa fie livrate, vineri, spre Europa, in pofida termenului stabilit de presedintele Vladimir Putin pentru intreruperea furnizarii in cazul in care clientii nu incep sa plateasca aprovizionarea in ruble, relateaza Reuters. Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au urcat…

- Andrei Vlad (b1tv.ro) Oficialii statelor membre din UE se afla in stransa legatura in aceasta perioada, in vederea coordonarii pentru a impunerea de noi sancțiuni Rusiei, in contextul razboiului din Ucraina. Printre sancțiuni ar urma sa se numere incheierea importurilor de gaze naturale rusești, insa…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca se afla in Azerbaidjan, pentru a negocia cu oficiali ai acestei tari "colaborari concrete in domeniul energiei". "Totodata, am propus si revigorarea activitatii Grupului de lucru pe Energie Romania - Republica Azerbaidjan, cu actualizarea componentei…

- VIDEO: Tancurile rusești au ajuns pe strazile din Kiev. Armata se indreapta spre centrul orașului și il cauta pe președinte Armata rusa a ajuns in Kiev. Imagini cu tancurile și blindatele rusești pe strazile orașului au fost postate pe rețelele sociale. Se incearca ocuparea totala a capitalei. Luptele…