Stiri pe aceeasi tema

- Inconștiența criminala a unui barbat care s-a urcat beat la volan și a pierdut controlul direcției, intrand in coliziune cu un autoturism care circula regulamentar, a bagat trei femei in spital.Accidentul s-a petrecut in cursul serii de luni, pe un drum județean, in zona comunei Șaru Dornei. In ...

- Un accident rutier grav a avut loc miercuri pe Drumul Național 2B, in județul Braila. Trei femei au fost ranite dupa ce un autoturism s-a lovit violent de o autospeciala. Una dintre persoanele ranite a ramas incarcerata. Potrivit ISU Braila, accidentul s-a produs miercuri, pe DN2B, in preajma…

- O mașina in valoare de 120.000 de lei, pentru care exista o alerta emisa de autoritațile din Germania, a fost confiscata de polițiștii de frontiera de la Vama Albița, potrivit Mediafax. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, la Vama Albita s-a prezentat pentru control un cetațean…

- Polițiștii de frontiera au gasit joi seara langa un imobil dintr-o localitate din Suceava, o mașina Tesla, in valoare de 52.000 de euro, care fusese furata in Norvegia, transmite Mediafax.Potrivit anchetatorilor, polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației cu sprijinul polițiștilor din…

- Un minor in varsta 15 ani, originar dintr-o localitate din raionul Singerei, a fost reținut de angajații secției investigare infracțiuni a Inspectoratului de Poliție Buiucani din cadrul Direcției de Poliței a mun. Chișinau, dupa ce ar fi furat un automobil de pe strada Bucuriei din capitala. Adolescentul…

- Joi, Garantometrul Autovit.ro, cu Giurgea și Bratu, a adus la Virgin Radio Romania o discuție despre popularitatea mașinilor din Germania și miturile create in jurul lor. Bogdan și Ionuț au fost curioși sa afle și daca e adevarat ce se spune despre consumul de carburant ca ar fi mai redus la transmisia…

- Moment de sinceritate: De cate ori n-ați spus „Daca se intampla ceva cu mașina, o las in drum, pentru ca nu știu ce sa-i fac”. Ei bine, o școala pentru fete din Sydney vrea sa scape de problema asta, așa ca a introdus cateva cursuri de mentenanța a mașinii, inca de la o varsta frageda,... View Article

- Cinci adolescenți s-au plimbat cu o mașina furata. Ei au fost urmariți de Poliție aproape 40 de kilometri pana au fost blocați pe o strada din orașul Sibiu. Polițiștii au aflat ca mașina fusese furata din orașul Timișoara, potrivit Mediafax.Potrivit anchetatorilor, in noaptea de miercuri spre…