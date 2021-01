Italia blochează reţeaua socială TikTok pentru utilizatorii a căror vârstă nu este garantată Italia a anuntat vineri ca a blocat provizoriu accesul la TikTok utilizatorilor a caror varsta nu este garantata, o masura luata de urgenta dupa moartea unei fetite care participa la o provocare numita ''jocul cu esarfa'' de pe reteaua sociala, noteaza AFP.



Autoritatea pentru protectia datelor personale a indicat intr-un comunicat ca "blocarea retelei sociale" chineze are efect imediat si este valabila pana la 15 februarie.



Aceasta inseamna concret ca TikTok are interdictia de a exploata "datele utilizatorilor a caror varsta nu a fost stabilita cu siguranta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

