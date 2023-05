Italia: Bilanţul inundaţiilor a urcat la 14 morţi Bilantul confirmat al deceselor in urma inundatiilor catastrofale din nordul Italiei a urcat la 14 dupa ce vineri a fost gasit cadavrul unui barbat varstnic in orasul Faenza, transmite DPA care citeaza agentiile ANSA si Adnkronos. Massimo Isola, primarul din Faenza, a vorbit vineri, la televiziunea italiana, despre un „dezastru epocal”. Cel mai inalt nivel de alerta ramane in vigoare, vineri, in regiunea Emilia-Romagna unde sunt in curs de desfasurare operatiuni extinse de evacuare. Autoritatile evacuau in primul rand locuitori din anumite zone din Ravenna, unde situatia s-a deteriorat din nou.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

- Inundațiile din regiunea Emilia-Romagna este posibil sa fii provocat pagube de 1,5 miliarde de euro culturilor agricole, potrivit unei estimari preliminare a asociatiei fermierilor italieni Confagricoltura, transmite Bloomberg . Aceasta este prima estimare a impactului ploilor torentiale care au lovit…

- Autoritatile italiene au evacuat joi alte localitati afectate de inundatiile din regiunea Emilia-Romagna, situata in nord-estul tarii, unde noua persoane au murit din cauza acestor fenomene extreme, informeaza AFP. Aproximativ 20 de rauri au iesit din matca in sud-estul regiunii Emilia-Romagna din cauza…

- Aproximativ 20 de cursuri de apa au iesit din matca in sud-estul regiunii Emilia-Romagna, din cauza unor ploi diluviene care s-au abatut asupra regiunii in ultimele zile, care au antrenat alunecari de teren, potrivit autoritatilor regionale. , ricognizione aerea dell’elicottero dei sulle zone alluvionate…

- Ploile torentiale au lovit regiunea Emilia-Romagna din nordul Italiei, declanșand inundații și alunecari de teren. Noua persoane au murit și alte mii au fost evacuate din casele lor. In 36 de ore a plouat cat in șase luni Ministrul Protecției Civile, Nello Musumeci, a declarat ca in unele zone a plouat…

- Precipitatii nemaivazute pana acum, care in cateva ore au ridicat nivelul raurilor pana s-au revarsat, au fost inregistrate in regiunea Emilia-Romagna. Practic toate cursurile de apa dintre Rimini si Bologna, douazeci si unu in total, s-au revarsat intre miercuri si joi dimineata, inundand vaste zone…

- Cinci persoane au murit, iar mii de oameni sunt stramutați din regiunea Emilia Romagna. Circulația trenurilor e oprita, iar școala este suspendata din cauza ploilor din ultimele zile. Municipalitatea din Bologna a anunțat cod roșu de alerta, iar ploile continua și astazi. Mai multe rauri au iesit din…

