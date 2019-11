Stiri pe aceeasi tema

- Orasul Venetia a fost inundat vineri in urma unei noi cresteri a nivelului apelor, la doar cateva zile dupa ce asezarea-laguna a fost afectata de cel mai grav episod de inundatii din ultimii peste 50 de ani, informeaza Reuters potrivit Agerpres Piata centrala San Marco a fost acoperita de ape, iar…

- Venetia se confrunta vineri cu amenintarea unui nou episod de inundatii, in jurul pranzului nivelul apei putand depasi cu 160 de centimetri valoarea normala, au anuntat autoritatile locale, citate de agentia DPA. ''Inca o zi cu situatie de urgenta'', a scris primarul Luigi Brugnaro pe…

- O regiune intinsa din estul Japoniei, lovita de inundatii si alunecari de teren in urma trecerii taifunului Hagibis in urma cu doua saptamani, se pregatea vineri pentru un nou episod de ploi torentiale, zeci de mii de persoane din regiunile invecinate Tokyo fiind vizate de avertizari de evacuare,…

- Autoritatea bulgara de reglementare a concurentei a blocat joi planificata achizitionare a activelor CEZ din Bulgaria de catre Eurohold, care activeaza in domeniul asigurarilor, vanzarilor de masini si managementului activelor, transmite Reuters potrivit news.ro Autoritatea de reglementare sustine…

- Intesa Sanpaolo, cea mai mare banca de retail din Italia, nu intentioneaza sa aplice ratele negative clientilor care au depozite, a afirmat marti presedintele Gian Maria Gros-Pietro, transmite Reuters, citeaza Agerpres.

- Manifestanti pro-democratie s-au strans, duminica, intr-un centru comercial din Hong Kong, iar militanti radicali au vandalizat o statie de metrou. Autoritatile au reusit sa contracareze o actiune care urma sa se desfasoare la aeroport, relateaza AFP si Reuters.Forumurile de mesagerie folosite…

- Mai multe locuințe au fost distruse marți, dupa ce o explozie a avut loc la periferia orașului Antwerp din Belgia. Pompierii intervin la fața locului pentru a salva persoanele blocate sub daramaturi. Explozia a avut loc in zona Wilrijk din Antwerp. Forțele de intervenție au scos o persoana de sub daramaturile…

- Autoritatile din Groenlanda vor sa profite de interesul global starnit de oferta de cumparare a insulei arctice facuta de presedintele SUA, Donald Trump, pentru a atrage noi investitii americane si a castiga mai multe de pe urma activitatilor militare din insula arctica, scrie Reuters.