Italexit bate la porţile Uniunii Europene Astfel, in urma acestui sondaj care cerea subiectilor sa raspunda daca doresc sa ramana sau sa paraseaca Uniunea Europeana, asa cum a facut Regatul Unit, descoperim cum 49% dintre italieni doresc italexit. Creste nemultumirea Cei care vor sa ramana se situeaza in jurul a 51%. O majoritate destul de fragila, de abia 2 puncte procentuale. Cifrele, insa, te imbie la reflectie. Fata de ultimul sondaj, in noiembrie 2018, cei impotriva iesirii au coborat cu nu mai putin de 20%. Astfel, in cazul unui eventual referendum asupra ramanerii Italiei in UE, electoratul ar putea furniza surprize mari. Recuperarea… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai multe saptamani de restrictii menite sa limiteze raspandirea noului coronavirus, unele state europene incep sa transmita semnale optimiste, in sensul relaxarii graduale, prudente, a unora dintre limitari, in paralel cu intensificarea actiunilor de sustinere a economiei, arata cea mai recenta…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a facut apel duminica la o interventie fiscala ambitioasa a UE, inclusiv o punere in comun a datoriilor, insa nu exista niciun indiciu privind o schimbare de pozitie a Germaniei in chestiunea 'coronabondurilor', relateaza DPA. "Este momentul sa actionam cu solidaritate,…

- Rețeaua de magazine Aldi a declarat joi ca va pune suplimenta numarul transporturilor de paste din Italia, pentru a reumple rafturile dupa ce cumparatorii germani le-au golit de produse neperisabile in primele zileale epidemiei, anunța Reuters, potrivit MEDIAFAX.Primele transporturi aduc 200…

- Italia inregistreaza un numar de decese mai mare decat orice alta tara din cauza epidemiei de coronavirus, cu 11.591 de decese pana luni, adica o treime din totalul mondial, si peste 100.000 de cazuri de contaminare confirmate. Initiativa subliniaza resentimentul crescand al italienilor impotriva a…

- De ce nu vrea Olanda sa puna umarul la salvarea economiei Europei, prin emiterea de “coronabonduri”. Rutte: "Ar insemna o mutualizare a datoriilor, iar noi nu vrem acest lucru" Premierul olandez Mark Rutte si-a reiterat vineri opozitia fata de ideea emiterii de “coronabonduri”,…

- Lupta împotriva noului coronavirus constituie "cea mai mare provocare" cu care s-a confruntat Germania de la al Doilea Razboi Mondial, a afirmat miercuri Angela Merkel, citata de AFP."De la reunificarea germana, nu, de la al doilea Razboi Mondial, nu a existat o provocare…

- Numarul total de decese in China continentala (cu exceptia Hong Kongului si Macao) a crescut la 2.744 de la declansarea epidemiei in tara, in decembrie, potrivit Comisiei nationale pentru sanatate. In acelasi timp, in Europa, primul caz de imbolnavire cu coronavirus a fost confirmat in Norvegia,…

- O expozitie de fotografie cu portrete in format mare ale 75 de supravietuitori ai Holocaustului se va deschide miercuri pentru public in orasul Essen, din vestul Germaniei, relateaza dpa. Expozitia, numita "Supravietuitorii: Fetele Vietii dupa Holocaust", reunind fotografii realizate de renumitul artist…