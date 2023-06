Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment 26 de tineri teleormaneni se pregatesc sa devina voluntari ISU iunie 21, 2023 08:50 In aceasta saptamana, 26 de tineri din județul Teleorman participa la etapa a doua a programului de voluntariat “Salvator din pasiune”, derulat de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “A. D. Ghica”…

- Echipa reprezentativa a Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Basarab I” al județului Dambovita „Carpathian Bears Dambovita Extrication Team” a participat, in perioada 9-11 iunie, la Competiția naționala de descarcerare și de acordare a primului ajutor calificat ce s-a organizat in orașul Amara…

- Eveniment Un tanar, reținut pentru 24 de ore, dupa ce a fost prins conducand o mașina furata, fara permis și sub influența substanțelor psihoactive iunie 4, 2023 10:36 Sambata dimineața, ora 08.10, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Alexandria – Biroul Rutier au depistat un tanar de…

- Eveniment Tragedie in localitatea Vartoapele de Sus / O mama și fetița de aproape 3 ani și-au pierdut viața mai 22, 2023 10:00 Astazi de dimineața, in jurul orei 08.30, pompierii militari din cadrul Detașamentului Roșiorii de Vede au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu de…

- Eveniment Amenzi de peste 68.000 lei, 22 de permise reținute și 6 certificate de inmatriculare retrase de polițiști la final de saptamana mai 8, 2023 10:52 La acest sfarsit de saptamana, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman au aplicat 148 de sancțiuni contravenționale…

- Eveniment Amenzi de peste 45.000 lei, aplicate de polițiști in weekend / 13 permise, reținute mai 1, 2023 10:02 La acest sfarsit de saptamana, in contextul mini vacanței de 1 Mai, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman au aplicat 103 de sancțiuni contravenționale in valoare…

- Economie APIA Teleorman / Pana pe 11 mai, se primesc cererile pentru compensarea cheltuielilor cu depozitarea ale producatorilor locali din sectorul cereale aprilie 25, 2023 09:54 Avand in vedere prevederile HG 352/2023 privind acordarea unei masuri de sprijin de urgența pentru producatorii agricoli…

- Eveniment “Portrete de regi și regine”, atelier de educație muzeala la Muzeul Județean Teleorman aprilie 24, 2023 09:13 Muzeul Judetean Teleorman, institutie de cultura aflata sub autoritatea Consiliului Judetean Teleorman, organizeaza in colaborare cu Școala Gimnaziala “Ștefan cel Mare” Alexandria…