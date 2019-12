Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Tribunalul Bucuresti a decis, luni, ca persoanele condamnate in dosarul Colectiv sa plateasca, in solidar cu Primaria Sector 4 si ISU Bucuresti-Ilfov, daune morale si materiale de peste 50 de milioane de euro catre victimele incendiului din octombrie 2015. Astfel, in sentinta pronuntata luni,…

- Tribunalul București a pronunțat, luni, primele condamnari in dosarul Colectiv. Astfel, Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la 8 ani și 6 luni de inchisoare, iar cei trei patroni ai clubului Colectiv la 11 ani și 8 luni fiecare. Pedepse spre maximum au primit și cei doi pompieri care au verificat…

- Audieri pe banda in dosarul Colectiv. Joi, 31 octombrie, Tribunalul București are planificate nu mai puțin de 50 de martori ai acuzarii in dosarul patronilor clubului Colectiv. Audierea in forța a martorilor acuzarii vine dupa ce, saptamana trecuta, instanța a finalizat de audiat victimele. Peste o…

- Inspectorul-șef al ISU București-Ilfov, Orlando Schiopu, cel care a coordonat pentru scurt timp interventia din clubul Colectiv și care, potrivit filmarii publicate de Libertatea, a injurat victimele de la Colectiv in seara tragediei, a facut, joi, o declarație care ridica extrem de multe semne de…

- Ziarul Libertatea prezinta, intr-o emisiune online filmul integral de la Colectiv in emisiunea Adrianei Nedelea, La Fix”: 20 de minute și 40 de secunde care restituie adevarul despre intervenție. Un subofițer care a insoțit primul echipaj ISU București Ilfov ajuns la locul tragediei de la Colectiv a…

- Fostul ministru al Sanatații Nicolae Banicioiu era chemat la audieri azi la Parchetul General, in dosarul Colectiv. Marți, la sediul Parchetului, tot pentru audieri, a fost și șeful DSU Raed Arafat. UPDATE ora 12.20 Nicolae Banicioiu nu s-a prezentat la audieri și a transmis anchetatorilor ca motivele…

- Fostul ministru al Sanatații Nicolae Banicioiu este audiat azi la Parchetul General, in dosarul Colectiv. Marți, la sediul Parchetului, tot pentru audieri, a fost și șeful DSU Raed Arafat. Audierea lui Banicioiu vine dupa ce procurorii Parchetului General au deschis un dosar ca urmare a plangerii parintilor…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat,va fi audiat, astazi, in dosarul Colectiv, potrivit G4Media, care citeaza surse judiciare. Este vorba de dosarul deschis in 2016 dupa plangerea parinților victimelor și a supraviețuitorilor incendiului in care acuza de neglijența in serviciu…