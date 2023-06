Inspectoratul pentru Situații de Urgența Dambovița are in dotare o noua autospeciala, care a fost repartizata in cadrul Detașamentului de Pompieri Pucioasa. Tehnica de intervenție este foarte importanta in ceea ce privește indeplinirea misiunilor cu succes, iar echipamentele moderne cresc operativitatea și siguranța in cadrul intervențiilor salvatorilor. Noua autospeciala este destinata intervenției pentru stingerea incendiilor in mediul urban și rural ce necesita cantitați insemnate de substanțe stingatoare, punandu-se accent pe deplasarea rapida, realizarea in timp scurt a dispozitivului de…