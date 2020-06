Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea VIDEO| INUNDAȚII la Sanmiclauș: Mai multe gospodarii sunt izolate din cauza apelor in creștere Satul Sanmiclauș din comuna Șona este afectat de viituri puternice dupa ploile torențiale cazute marți, mai multe gospodarii fiind izolate din cauza apelor. Potrivit ISU Alba, in acest moment…

- Nivelul Prutului la intrarea in tara a depasit cu 84 cm cota de pericol Foto: ISU Nivelul râului Prut la intrarea pe teritoriul României a depasit, marti dimineata, la ora 10,00, cu 84 de centimetri cota de pericol, a anuntat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situatii…

- In urma ploilor abundente inregistrate seara trecuta, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Nicolae Iorga" al judetului Botoșani a intervenit pentru evacuarea apei din opt gospodarii de pe raza localitaților Rediu, comuna Radauți Prut, Horia, comuna Mitoc, Crasnaleuca, comuna Coțușca și Joldesti,…

- Pompierii din Botosani au salvat, in noaptea de luni spre marti, 17 persoane aflate in pericol pe fondul inundatiilor din localitatea Rediu din comuna Radauti Prut, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit acesteia, 14 dintre…

- ISU Botosani a anuntat, luni seara, ca echipajele intervin pentru salvarea mai multor persoane care se aflau intr-o masina surprinsa de viitura, in zona localitatii Rediu. Citeste si:Vremea rece face ravagii in Romania. Case maturate de viitura si strazi inundate in Caras-Severin VIDEO…

- Locuitorii comunei gorjene Stejari vor fi controlați, incepand de astazi, pentru a se verifica daca și-au facut curat la intrarea in gospodarii. Edilul din Stejari, Robert Paiuși, a anunțat in comuna la finalul saptamanii trecute ca locuitorii sunt obligați sa igienizeze intrarile in gospodarii, sa…

- O viitura puternica a provocat, luni seara, ruperea unui podet in comuna Leordina, izoland temporar 35 de persoane, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Maramures, Oana Alexa-Gonczi, potrivit Agerpres. "In comuna Leordina, o viitura produsa pe Valea Sasului a rupt un podet, iar in acest moment 10…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud anunța ca s-au produs inundații in comuna Negrilești. ”In urma avertizarii meteorologice COD PORTOCALIU, la nivelul județului, pana la aceasta ora s-au inregistrat urmatoarele: comuna NegrileștiLocalitatea Breaza – gradini inundate, un podeț infundat,…