ISU Bihor: Monoxidul de carbon acumulat în hale, cauza simptomelor resimţite de angajaţii fermei de pui din Ciumeghiu Cauza starilor de rau acuzate joi de angajatii unei ferme de pui din Ciumeghiu a fost monoxidul de carbon acumulat din cauza ventilarii necorespunzatoare a halelor, a transmis joi seara, intr-un comunicat, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Crisana" al judetului Bihor.



"In urma cercetarilor efectuate de echipajele CBRN in cladirea din care angajatii se autoevacuasera in urma simptomelor resimtite, s-a detectat prezenta monoxidului de carbon acumulat in urma neventilarii corespunzatoare a halelor din interiorul acesteia, dotate cu un sistem de incalzire pe gaz. Dupa ventilarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Crisana" al judetului Bihor a achizitionat, in premiera nationala, panouri mobile de protectie vizuala a victimelor diferitelor situatii de urgenta, in special a celor rutiere si feroviare. Avand o anvergura de sapte metri si o inaltime de circa doi metri,…

- Joi, 21 noiembrie 2019, la ora 6.30, Inspectoratul pentru Situații de Urgența al județului Valcea și Serviciul de Ambulanța Județean au fost solicitați sa intervina pentru o fetița, in varsta de 12 ani, din comuna Barbatești, aflata in stop cardio respirator. Dupa apelul de urgența, asistența medicala…

- O singura persoana cu arsuri pe circa 40% din suprafata corpului a ramas internata in spital, iar 56 de garsoniere au fost afectate in explozia dintr-un bloc din Tulcea produsa, joi dimineata, in urma unei acumulari de gaze, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, potrivit…

- Viața unei fetițe de 7 zile a fost salvata in curtea ISU Bihor, de catre un medic din dispecerat și un pompier. Fetița era in stop cardiac cardio-respirator cand parinții ei au oprit mașina pompierilor, cerand ajutor, potrivit Mediafax.ro.Sambata, la cațiva metri de la Inspectoratul pentru…

- In acest interval de timp, vor fi “intensificari temporare ale vantului cu viteze la rafala de 55 – 60 km/h și izolat de 70 km/h; la munte, vitezele la rafala vor atinge local 80 – 90 km/h”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Crișana” al județului Bihor. In acest…

- Pompierii bihoreni au fost mobilizați pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la o locuința din localitatea Bogei. In momentul sosirii forțelor de intervenție la adresa indicata de apelant la 112, flacarile se manifestau violent la intregul acoperiș al casei și la doua incaperi, cu…

- Pompierul militar Adrian Bogosel, ofiter in cadrul Centrului Operational al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ''Crisana'' al judetului Bihor, a devenit, pentru a zecea oara, campion national la judo in cadrul Campionatului National de Judo al Ministerului Afacerilor Interne…

- Pompierii militari de la resedinta Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Crisana" al judetului Bihor si din cadrul Detasamentelor 1 si 2 de Pompieri Oradea au donat sange, in urma unui apel lansat de Centrul de Transfuzie Sanguina si Spitalul Judetean. Potrivit purtatorului…