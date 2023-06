Stiri pe aceeasi tema

- Dictatorul rus, Vladimir Putin, a promulgat un decret confidențial prin care guvernul rus primește puteri speciale sa cumpere active ale companiilor occidentale „la reduceri semnificative”, o decizie menita sa faca mai dificila plecarea acestora din Rusia și sa inlesneasca eforturile de naționalizare…

- Unii dintre partenerii cheie ai Ucrainei, inclusiv Statele Unite, studiaza posibilitatea impunerii unei interdicții asupra majoritații exporturilor catre Rusia pentru a pune noi presiuni asupra capacitații lui Vladimir Putin de a-și duce razboiul de agresiune din Ucraina, scrie agenția Bloomberg și…

- Statele Unite l-au spionat pe președintele ucrainean Vladimir Zelenski. Despre aceasta anunța CNN cu referire la documentele presupuse clasificate ale departamentului militar american și ale serviciilor de informații americane care au ajuns pe internet. Situația „nu este surprinzatoare”, potrivit unei…

- „Restricțiile nelegitime impuse economiei rusești ar putea avea intr-adevar un impact negativ asupra acesteia pe termen mediu”, a spus Vladimir Putin intr-un discurs televizat de miercuri, preluat de presa din Rusia.

- Vladimir Putin a recunoscut pentru prima oara ca sancțiunile occidentale menite sa lipseasca Kremlinul de banii de care are nevoie pentru a continua razboiul sangeros pe care il duce impotriva Ucrainei de peste un an, au lovit in economia Rusiei, „pe termen mediu”.

- Pana acum, presa rusa nu rata nicio ocazie pentru a repeta poziția oficiala a Kremlinului: cum ca sancțiunile occidentale contra Rusiei ca urmare a invadarii Ucrainei ar afecta mai mult economiile occidentale decat pe cea a Rusiei. La forumuri economice cu antreprenorii, președintele rus evoca cu insistența…

- Miercuri, președintele Rusiei, Vladimir Putin a prezidat o reuniune cu oficiali guvernamentali. In timp ce majoritatea procedurilor au fost de mica importanța, acesta a facut o recunoaștere care poate fi considerata interesanta, relateaza Sky News . De asemenea, președintele rus a incercat in repetate…

