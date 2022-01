Istorie sub eroziunea timpului REȘIȚA – Locomotiva din imagine este ultima cu aburi fabricata la Reșița in 1960. Se afla la depoul din Ploiești, nu este in stare buna, insa ar putea fi recondiționata! Sau adusa la Reșița in anul in care orașul aniverseaza 150 de ani de la fabricarea primei locomotive cu aburi, 100 de ani de la construirea fabricii de locomotive și 50 de ani de la inaugurarea muzeului de locomotive din zona Triaj. Fotografia ne-a fost trimisa de Bogdan Mihele care, prin intermediul nostru, adreseaza autoritaților locale sugestia de a face demersuri pentru aducerea „acasa” a locomotivelor fabricate la Reșița… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

