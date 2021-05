Stiri pe aceeasi tema

- Gimnasta Catalina Ponor va prezenta punctajul acordat de juriul Romaniei la ediția din acest an a concursului internațional Eurovision, transmite TVR. „Este o mare bucurie sa susțin Romania din aceasta postura inedita. Știu foarte bine ce inseamna sa iți reprezinți țara intr-o competiție și emoțiile…

- Fosta mare gimnasta Catalina Ponor va fi cea care va prezenta punctajul acordat de juriul României la Eurovision 2021, conform anunțului Televiziunii Române. Eurovision 2021 va debuta pe 18 mai, cu prima semifinala, la Rotterdam, când va concura si reprezentanta României,…

- Proiectul Romaniei la Eurovision, cum il numeste TVR, a depasit 2,2 milioane de vizualizari pe canalele oficiale de YouTube ale Eurovision Song Contest si Roxen, interpreta piesei. Regizat de Bogdan Paun, clipul a inregistrat aproximativ 1,4 milioane de vizualizari pe canalul ESC si mai mult…

- Cantecul „Ill Teach You” interpretat de grupul Galasy ZMesta , care ar lua in deradere protestatarii din Belarus care au manifestat pe strazi impotriva dictatorului Alexander Lukasenko, a fost interzisa de Eurovision, informeaza News.ro , care citeaza The Guardian. Piesa muzicala fusese alesa in mai…

- Organizatorii Eurovision Song Contest 2021 au in vedere ca reprezentantii celor 41 de tari inscrise sa participe „live” la competitia de la Rotterdam, stabilita pentru luna mai, informeaza News.ro, care citeaza BBC.Organizatorii ESC au precizat ca este necesar ca artistii sa calatoreasca in Olanda pentru…

