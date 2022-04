Stiri pe aceeasi tema

- Academicianul Ioan-Aurel Pop a fost ales, marti, 5 aprilie, pentru un nou mandat de presedinte al Academiei Romane, cu durata de 4 ani. Alegerile au avut loc, prin vot secret, in cadrul Adunarii Generale intrunite in Aula Academiei Romane incepand cu ora 10.00, anunta Biroul de comunicare al Academiei. Adunarea…

- George Caval a fost reales președinte pentru un nou mandat la Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Argeș. Hotararea a fost luata in urma Adunarii Generale de joi, 31 martie. ”Va informez ca in data de 31.03.2022 a avut loc Adunarea Generala a CCIA Argeș, in care am fost reales președinte pentru…

- Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, reuniti la Bruxelles, l-au reales joi pe Charles Michel in functia de presedinte al Consiliului European, relateaza agentiile de presa internationale. Fostul premier al Belgiei a fost ales in functie pentru un al doilea mandat de doi ani si jumatate,…

- Emmanuel Macron și-a anunțat candidatura pentru al doilea mandat de președinte al Franței la alegerile care vor avea loc in luna aprilie a acestui an. El si-a subliniat intentia de a continua sa pregateasca „viitorul” si de a da „un raspuns francez si european” la provocarile actuale ale acestui secol,…

- Sergio Mattarella si-a inceput astazi al doilea mandat de presedinte al Italiei dupa ce a depus juramantul in cadrul unei ceremonii dintr-o sedinta comuna a camerelor reunite ale parlamentului, relateaza Reuters si dpa. Mentinerea in functie a lui Mattarella, care initial a ezitat sa accepte un nou…