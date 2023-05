Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care curața o plaja din Australia a facut o descoperire inedita. Este vorba despre un mesaj ascuns intr-o sticla de plastic care a plutit in oceanul Pacific timp de 10 ani. Iata ce scria pe bilet si cine este autoarea.

- Cum arata acum sora mai mare a Prințesei Diana. Prințul Charles o alesese ca iubita Prințesa Diana a ajuns partenera Prințului Charles abia dupa ce sora ei mai mare, Lady Sarah Spencer, a avut o relație cu acesta. Pe atunci Prinț de Wales, Charles și Lady Sarah s-au iubit pentru o scurta perioada de…

- Un internaut a starnit isterie in mediul online cu niște imagini ingrozitoare. Oamenilor le este teama sa mai intre in apa dupa ce au vazut aceste „creaturi” pe plaja. Fotografiile sale au fost distribuite intr-un grup de Facebook, iar reacțiile sunt hilare. Nimeni nu mai are curaj sa se apropie de…

- Unul dintre cei mai veninoși șerpi din lume, șarpele brun, a fost gasit de o femeie din Australia chiar in patul ei. Fotografiile cu reptila lunga de 2 metri s-au viralizat pe rețelele sociale, dupa ce au fost postate de Zachary Richards, specialist in capturarea reptilelor.

- Unul dintre cei mai veninoși șerpi din lume, șarpele brun, a fost gasit de o femeie din Australia chiar in patul ei. Fotografiile cu reptila lunga de 2 metri s-au viralizat pe rețelele sociale, dupa ce au fost postate de Zachary Richards, specialist in capturarea reptilelor.

- Fotografiile sale au fost distribuite pe grup de Facebook din Africa de Sud, iar comentariile sunt care mai de care mai hilare, deși unii oameni chiar au imbrațișat total teoriile extraterestre. „Am fost surprins de reacțiile oamenilor”, a spus Jan Vorster, „vinovatul” pentru aceasta isterie in masa…

- Descoperire șocanta pe o plaja din JaponiaPoliția și locuitorii dintr-un oraș de coasta japonez au fost șocați sa vada o minge mare de fier care a aparut pe o plaja locala, autoritațile recunoscand ca nu au idee despre ce este - doar ca nu exista pericolul sa explodeze, informeaza The Guardian.Sfera,…