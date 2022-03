Isteria iodului a cuprins şi Iaşul. Ce spun specialiştii de la Facultatea de Farmacie Razboiul din Ucraina a adus in discutie folosirea arsenalului nuclear sau posibilitatea unui accident la una dintre centralele atomice din tara vecina. Accidentul de la Cernobil este inca in memoria iesenilor nascuti inainte de anii '80. Administrarea de iod nu se poate face preventiv, ci doar inaintea unei astfel de catastrofe nucleare. Antibiotice este producator de iodura de potasiu, iar acum, productia este stocata pentru rezerva nationala. Desi autoritatiile anunta ca sunt rezerve suficiente, toate suplimentele cu iod au disparut din farmacii si de pe site-urile de profil. Ce este mit si… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

