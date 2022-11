Istanbul, protest faţă de violenţa împotriva femeilor. Aproximativ 40 de persoane au fost arestate Mai multe arestari au fost raportate duminica, la Istanbul, in timpul unei demonstratii in care s-a protestat fata de violenta impotriva femeilor, transmite dpa, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

