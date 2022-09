Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a declarat ca armata Rusiei a pierdut in razboiul din Ucraina 5.937 de militari, informeaza Rador. Potrivit ministrului, peste 90% dintre militarii raniți pe front s-au intors deja pe campul de lupta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Liderul de la Kremlin a acuzat miercuri statele occidentale de „șantaj nuclear” impotriva Rusiei și a avertizat ca situația se va putea intoarce impotriva lor, intr-un discurs in care a anunțat o mobilizare parțiala pentru campania militara a țarii in Ucraina, scrie Reuters . Președintele Rusiei Vladimir…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat miercuri o mobilizare militara partiala in Rusia pentru indeplinirea obiectivelor "operatiunii militare speciale" in Ucraina, in cursul unui discurs televizat catre natiune, potrivit TASS, Reuters si AFP.

- „Vor fi chemați la serviciul militar doar cetațenii care sunt in prezent in rezerva și, mai ales, cei care au servit in forțele armate, au anumite profesii militare și experiența relevanta”, a anunțat astazi, Vladimir Putin intr-o adresare publicata in presa rusa. Cele mai importante declarații ale…

- Liderul cecen a fost adus de Putin la intalnirea cu președintele Turciei drept ”reprezentant al Rusiei musulmane”, dar a primit un rol decorativ Unul dintre cele mai viralizate personaje ale razboiului din Ucraina, Razman Kadirov, a inceput sa-i irite pe apropiații lui Putin și mai ales, potrivit relatarilor…

- Comisia Europeana a propus, vineri, noi sanctiuni impotriva Rusiei, printre care o interdictie asupra exporturilor de aur rusesti catre blocul comunitar, transmit AFP, Reuters si dpa. Anuntul a fost facut de vicepresedintele CE pentru relatii interinstitutionale, Maros Sefcovic, in timpul unei reuniuni…

- Razboi in Ucraina, ziua 125. Rusia a lansat, luni, un atac cu rachete asupra unui centru comercial din Kremenciuk, regiunea Poltava. Cel puțin 10 persoane au murit și 40 au fost ranite. Liderii G7 anunta sustinere financiara pentru Ucraina si intensificar

- Un tanar IT-ist care a renunțat sa protesteze, dar a rupt legaturile cu tatal sau pentru ca acesta susține acțiunile Kremlinului. Și un artist de peste 60 de ani care continua sa iasa in strada, deși a fost arestat de doua ori, iar fiul sau este in inchisoare. Libertatea prezinta doua perspective asupra…