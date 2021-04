In luna ianuarie, marca italiana Bottega Veneta, foarte apreciata in randul influencerilor de pe rețelele de socializare, a surprins atat publicul, cat și intreaga industrie a modei renunțand voit la conturile sale de Instagram, Facebook și Twitter. Trei luni mai tarziu, a fost anunțat și motivul din spatele acestei neașteptate... The post Issued by Bottega ⎥ Bottega Veneta și-a lansat o revista online appeared first on Tabu .