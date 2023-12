Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a fost intrebat, duminica, intr-o conferinta de presa, daca Romania va trimite medici in Gaza, el raspunzand ca acolo este teatru de razboi si ca accesul este practic imposibil.„In Gaza este teatru de razboi, nu putem sa ne trimitem colegii intr-un teatru de…

- Cel mai mare spital din Fasia Gaza, Al-Shifa, aflat in centrul luptelor dintre Israel si Hamas, a fost nevoit sa ingroape zeci de morti intr-o groapa comuna, a anuntat marti directorul sau, in timp ce mii de civili raman blocati acolo in conditii dezastruoase, fara apa sau electricitate, relateaza AFP.Cateva…

- Israelul se bazeaza pe ciini de atac special antrenați pentru a ciștiga cea mai dificila lupta cu teroriștii Hamas, cea din tuneluri. O astfel de unitate a avut un rol esențial in operațiunile de pe 7 octombrie. Israel a antrenat o echipa speciala de ciini de atac pentru a fi trimisa in rețeaua extinsa…

- Combatanții palestinieni se așteapta ca Israelul sa inunde tunelurile Hamas cu gaze toxice sub supravegherea comandourilor americane Delta Force, ca parte a unui atac surpriza asupra Fașiei Gaza, susține o sursa araba de rang inalt pentru Middle East Eye.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a sosit marti la Tel Aviv pentru a exprima ''deplina solidaritate'' a Frantei cu Israelul, dupa atacul miscarii islamiste palestiniene Hamas care a facut peste 1.400 de morti pe 7 octombrie, informeaza AFP, scrie Agerpres.Seful statului francez va indemna de asemenea…

- Hamas sustine ca s-a oferit sa elibereze, duminica, alte doua femei pe care le tine captive, Nurit Yitzhak si Yovheved Lifshitz, „urmand aceiasi pasi ca si in cazul celor doua ostatice americane”, a transmis gruparea islamista palestiniana intr-un mesaj publicat pe canalul sau de Telegram.

- Gruparea militanta islamista Hamas a revendicat responsabilitatea pentru atacuri cu rachete lansate spre Israel din Gaza sambata dimineața devreme (7 octombrie), in timp ce sirenele au sunat in tot Israelul, inclusiv in Ierusalim. Exploziile au putut fi auzite in orașele din jurul Tel Avivului și in…